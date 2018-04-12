Manisa’daki FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Manisa’da terör Örgütü FETÖ/PDY’nin hücre evlerine yapılan operasyonda 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
Manisa cumhuriyet Başsavcılığının terör Örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde örgüt üyelerince hücre evi olarak kullanılan (kaybubet) 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda haklarında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan 2’si kadın 5 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, B.G, M.B, Ü.Ö, E.B ve F.Ö sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.