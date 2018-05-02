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Manisa'daki FETÖ operasyonunda örgütün 4 mahrem imamı yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün İzmir ve Ankara emniyetindeki mahrem imamları olarak aranan N.K., H.K., S.C. ve D.C. gözaltına alındı.

  • İHA
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Pazartesi günü Utku Mahallesi'nde örgütün gaybubet evi olarak nitelendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.C., D.C. çifti ile N.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan sorgusunda N.K. ile H.K.'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları, evli olan S.C. ile D.C. çiftinin ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mahrem imamları olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenildi.

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