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Küçük Şeyma'nın Afrin'de görev yapan askerlere yazdığı destek mektubunu okuyan askerler gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'nin dört bir yanından Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe destek mektupları yolladı. Manisa'dan yazılan Şeyma Adıyaman'a ait mektubu okuyan askerler gözyaşlarına boğuldu.

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Afrin'deki askerlere yollanan duygusal bir mekubu köşesine taşıdı. 9 şehidin verildiği 1083 rakımlı tepede nöbet tutan askerlere giden Manisa Gazi Ortaokulu 6/B sınıfından Şeyma Adıyaman'ın mektubu herkesi ağlattı.
 
ŞEYMA'YA PARA TOPLADILAR: Şeyma'nın okulunu arayıp mektupta yazılanların hepsinin doğru olduğunu öğrenen komutanların, aralarında para topladığını yazan Donat, teşekür mektubu ile Şeyma'ya yollandığını belirtti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o mektup:
 
"SİZLER İÇİN TARLADA ÇALIŞABİLİRİM"
 
Çok değerli, cesur yürekli askerlerimiz, Ben Manisa/Köprübaşı... Gazi Ortaokulu 6/B sınıfından 145 numaralı öğrenciyim.
Öncelikle çok cesursunuz.
Ben okulu bırakacaktım... Ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim.
Ve polis olmaya karar verdim.
Sizlere çoraplar, eldivenler, atkılar, bereler göndermek isterdim.
Ama babam olmadığı için eve annem bakıyor... O da zar zor.
Sizler için tarlada çalışabilirim.
Elimden geldiğince yardım edeceğim.
Allahım önce sizleri korusun, en son da beni.
Sizler olmasaydınız belki de şimdi ölmüştük.
Herkes sizlere dua ediyor.
İnşallah sağ salim dönersiniz.
Şehitlerimiz olabilir ama onlar benim kalbimde ölmedi.
Şehitler ölmez vatan bölünmez.
Allahım sizleri korusun.
Şeyma Adıyaman

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