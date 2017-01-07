Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkçıdan, şehit ailelerine ücretsiz balık

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir balıkçı, şehit ailelerine ücretsiz balık veriyor.

  • İHA
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
x

Teröristler tarafından İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Adliye önündeki bombalı saldırı sonrası şehit ailelerine ücretsiz balık verme kararı aldığını vurgulayan Okyanus Balıkçılık sahibi Özcan Şık, “İzmir başta olmak üzere İstanbul, Kayseri ile bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için gelen şehit haberlerinden çok etkilendim ve bu benim içimi acıttı. İmkanımız olsa veya gücümüz olsa, daha fazla bir şeyler vermek isteriz ama bizim imkanımız bu kadar. Gerçi bizim yaptıklarımız, onların bu vatan için yaptıklarının yanında bir hiç. Onlar bizler için mücadele ederken, bizlerde şehit ailelerine bir nebzede katkı sağlamak adına işyerimizde balıklarımızı şehit ailelerimize ücretsiz yaptık” dedi.

Uygulamayı sezon sonuna kadar sürdürmeyi amaçladıklarını belirten Şık, “Şehit ailelerimize ister 1 kilo hamsi, isterse 1 kilo sardalyeyi ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Dilerse evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise şehit aileleri için örnek bir davranış sergileyen esnafı tebrik etti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Avucunu yalarlar, gidecekleri yer belli'

'Avucunu yalarlar, gidecekleri yer belli'

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Üniversiteden ihraç edilen akademisyen ve idari personel listesi

Yeniden açılan gazeteler

Yeniden açılan gazeteler

İstanbul'u buz tuttu

İstanbul'u buz tuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA