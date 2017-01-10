Manisa’nın 10 ilçesinde okullar tatil edildi
Manisa Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilen ilçe sayısının 10’a yükseldi açıklandı.
- İHA
Sabah saatlerinde 6 ilçenin tamamında okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklanırken kar yağışının şiddetini artırması sonucu okulların tatil edildiği ilçe sayısının 10’a yükseldiği bildirildi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Manisa'da meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Ocak Salı günü öğleden sonra Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Gördes, Turgutlu, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Soma, Demirci ilçelerinde tüm eğitim-öğretim kurumları tatil edilmiştir.” denildi.
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