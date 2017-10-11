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Manisa’nın Salihli ilçesinde, yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Demirköprü Baraj Gölü’nde yakalanan 2 metre 50 santim boyunda ve 128 kilo gram ağırlığındaki dev yayın balığı görenleri şaşırttı.

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Demirköprü Baraj Gölü’nde balıkçı Cemil Demir tarafından ağ atma yönetimi ile yakalanan 128 kilo gram ağırlığındaki yayın balığı ise Salihli ilçesinde bir balıkçıda satışa çıkarılırken, dev yayın balığını görenler ise şaşkınlığını gizleyemeyip bol bol fotoğraf çekti.

SON YILLARDA YAKALANAN EN BÜYÜK BALIK

Dev balığın satışa çıkarıldığı işyeri sahibi İbrahim Hemitli, baraj gölünde bugüne kadar balıkçılar tarafından 100 kilogram civarı çok sayıda balık yakalandığını ancak bu balığın son yıllarda yakalanan en büyük yayın balığı olduğunu söyledi.

YAKALAMAK KOLAY DEĞİL

Dev balığı kilogram hesabı olarak satışa çıkardıklarını belirten Hemitli, işyeri önünde sergiledikleri balığın boyutuyla vatandaşlar tarafından ilgi odağı olduğunu belirtti.

Kiminin balığı merak ettiğini, kiminin ise bol bol fotoğraf çektiğini dile getiren Hemitli “Yayın balığı da lezzeti itibariyle tercih edilen bir tür. Demirköprü Baraj Gölü’nde 200 kilogram ve daha üstü yayın balıkları da mevcut ancak bu balıkları ağırlıkları nedeniyle yakalamak kolay değil” dedi.

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