Manisa'nın yeni Tugay Komutanı Albay Güven Dere oldu
Yeni Tugay Komutani olarak Albay Güven Dere atandı
Manisa'da askerlerin yemekten zehirlenmelerinin ardından, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını vekalet yürüten Albay Şevki Güvenç görevden alındı.
Görevden alınan Güvenç'in yerine Albay Güven Dere atandı.
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