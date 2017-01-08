Manş Denizi’ne niyet Kız Kulesi’ne kısmet
Manş Denizi’nde yapılacak yüzme yarışlarına hazırlanan Kastamonu İnebolu İstiklal Takımı, soğuk havaya aldırmadan dün Üsküdar Kız Kulesi sahilinde denize girdi.
Kar yağışı altında bir süre yüzen takım, daha sonra denizden çıktı. Yüzücüler denizden çıktıktan sonra hipotermiye girmemek için önce vücutlarını ılık suyla yıkadı, sonra kıyafetlerini giydi. Bu arada kendilerine ‘Sarayburnu Fatihleri’ ismini veren 20 kişilik grup da sabah saatlerinde Sarayburnu’ndan denize atladı ve bir süre yüzdü.
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