Mar Yapı’dan Şanghay, Dubai ve Bodrum tatili kazandıran sinema kampanyası

Türkiye’nin önemli merkezleri ve İstanbul’un yükselen değeri Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdiği projeleriyle bölgeyi cazibe merkezlerinden biri haline getiren Mar Yapı, sinema kampanyasına, Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filmi ile start verdi.

Sinema kampanyasının lansmanını İstanbul’da Kanyon Cinemaximum’da gerçekleştirenMar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, film gösterimi öncesi gazetecilerle kampanya detaylarını paylaştı. Mar Yapı’nın kuruluşundan beri katma değerli işlere imza attığını dile getiren Münir Özkök, “Sinema kampanyamız ile de sektörde bir ilki gerçekleştirerek farklılığımızı ortaya koymak istedik” dedi.

Yılsonunda Philippe Starck imzalı sürpriz hediye

Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir yıl sürecek kampanyamız kapsamında ‘G’ sırasında oturanlara işbirliği yaptığımız ulusal ve uluslararası markaların ürünlerini deneyimleyecekleri çeşitli hediyeler sunacağız. Bunu yıl boyunca yapılacak çekilişlerle belirleyeceğiz. Öncelikli olarak Divan’ın Bodrum’daki, Rotana’nın Dubai’deki ve Wanda’nın Shanghai’daki otellerinde tatil ile başlayacak olan hediyelerimiz yılsonunda Yoo markasının yaratıcılarından Philippe Starck imzalı bir sürpriz ile sonuçlanacak. Marka bilinirliğimizi arttırmak ve Mar Yapı farkını ortaya koymak için kurguladığımız sinema kampanyası belirlediğimiz lokasyonlardaki Cinemaximum salonlarında Aralık ayı içerisinde başladı. Sinema kampanyamız başlayalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şu ana kadar yoğun bir ilgi gördü ve şimdiden yaklaşık 5000 sinemasever kampanyamıza katıldı. İlginin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz.”

Kampanyaya özel mobil uygulama ‘G yourself’

Kampanya çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Özkök, “Sinema salonlarındaki tüm ‘G’ sıralarına diğer sıralardan farklılaştırarak özel bir giydirme uyguladık. Aynı zamanda ‘G’sırasında film izleyenlere küçük bir konfor sağlayabilmek için şarj aparatları ekledik. Fuaye alanlarında da birçok tasarımla yerimizi aldık. Kampanya çalışmaları sırasında bizi en çok heyecanlandıran çalışmamız ise çekilişlerimize katılımı kolaylaştırabilmek adına hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız G yourself oldu. Kendi ekibimiz tarafından tasarlanan uygulamamız standart bir

mobil uygulama olmaktan çıkıp, Mar Yapı’nın haberlerinin ve yaptığımız işlerin tüm detaylarının paylaşıldığı, içinde yaşam olan bir mobil uygulama oldu. Mar Yapı olarak 2017’nin başında kurduğumuz teknoloji ekibi ile web ve mobil teknolojiler üzerine de büyük bir yatırım yaptık. Uzman ekibimizle React Native, React ve NodeJs gibi güncel teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. G Yourself uygulamasını da geliştirdiğimiz bu altyapı üzerine kurduk” dedi.

“Sefaköy, İzmir ve Bodrum’da yeni projeler hayata geçireceğiz”

Sinema kampanyasının yanı sıra 2018 yatırım planları hakkında da bilgiler paylaşan Münir Özkök, “Mar Yapı olarak kuruluşumuzdan itibaren gerçekleştirdiğimiz uluslararası işbirliklerimize 2017 yılında dünyanın en büyük gayrimenkul firması olmasının yanı sıra eğlence, turizm, teknoloji, finans gibi sektörlerde de yatırımları bulunan Wanda Group’u da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımlarımıza 2018 yılında aynı hızlı devam edeceğiz Yakın dönemde Küçükçekmece Sefaköy’de bir proje hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2018 yılında yeni bölgelerde de yatırımlarımız olacak. İzmir’de bir “G” projesi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bodrum’da devam eden projemizin yanında yine bölgede projelerimizin sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Özkök, Mar Yapı olarak Türkiye için yarattığımız katma değeri artırmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle turizm ve gayrimenkul sektörlerini bir araya getirerek ülke ekonomisi için yeni ürünler, yatırım modelleri üretmeye devam ediyoruz. Yeniliklerin ve tasarımın öncüsü olmak adına son gelişmeleri yakından takip ettik. Gayrimenkul sektöründe de farklılığımızı ortaya koyduğumuz gibi sinema alanında da fark yaratan bir pazarlama kampanyasına imza attık. İlerleyen dönemlerde de gayrimenkul sektörünü canlandıracak ve fark yaratacak kampanyalar hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.