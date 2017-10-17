Mardin Kızıltepe'de terör örgütü PKK'nın sözde komutanı yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Zelal kod adlı Nejla Atak adlı terörist Mardin Kızıltepe'de kıskıvrak yakalandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının Talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat TEM ve PÖH timlerinizin nefes kesen operasyonu sonucu;

02/10/2017 günü saat:20.00 sıralarında İlimiz Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik devam eden OPERASYON lar neticesinde KIZILTEPE YPS hücresinin 3 BTÖ mensubu üyesi daha önce ETKİSİZ hale getirilmişti. Bu YPS ilçe sorumlusuna VE kalan diğer üyelerine yönelik operasyonel çalışmalar devam etmekteyken;

2 EKİM 2017 tarihinde akşam saatlerinde ;

➡ YPS (Sivil Savunma Birlikleri) sorumlusu olarak faaliyet yürüten Zelal kod adlı Nejla ATAK isimli şahıs üzerinde 2 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda aynı tarihlerde; 6 farklı hücre evinde ZELAL (KOD) Nejla ATAK isimli şahsa keşif-istihbarat-milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan; Emine Ö. - Güner Ö. - Samya A. - Fatma A. - Berivan Ö. - SSÇ Fatime Ö. isimli şahıslar yakalanmış ve yapılan tahkikat neticesinde 16.10.2017 günü çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.