Mardin merkezli 12 ilde FETÖ/PDY eperasyonu
12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 18 þüpheliden 5'i tutuklandý
- AA
Mardin merkezli 12 ilde Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 18 þüpheliden 5'i tutuklandý.
Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyon gözaltýna alýnan 18 þüphelinin emniyetteki iþlemleri tamamlandý.
Þüphelilerden 13'ü serbest kalýrken, 5 kiþi adliyeye çýkarýldý.
Savcýlýktaki ifadelerin ardýndan Mardin Sulh Ceza Hakimliðine sevk edilen 5 zanlý da tutuklandý.
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