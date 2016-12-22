Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin merkezli 12 ilde FETÖ/PDY eperasyonu

12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 18 þüpheliden 5'i tutuklandý

  • AA
  • 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0
  • 1
x

Mardin merkezli 12 ilde Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 18 þüpheliden 5'i tutuklandý.

Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðü ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyon gözaltýna alýnan 18 þüphelinin emniyetteki iþlemleri tamamlandý.

Þüphelilerden 13'ü serbest kalýrken, 5 kiþi adliyeye çýkarýldý.

Savcýlýktaki ifadelerin ardýndan Mardin Sulh Ceza Hakimliðine sevk edilen 5 zanlý da tutuklandý.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bungi jumping yapan adamýn feci sonu

Bungi jumping yapan adamýn feci sonu

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapýldý

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapýldý

Yok artýk Arda! Hat-trick yaptý ve...

Yok artýk Arda! Hat-trick yaptý ve...

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA