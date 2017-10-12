Mardin merkezli 13 il ile KKTC'de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon başlatıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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