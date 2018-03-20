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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 8 polis gözaltına alındı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 8 polis gözaltına alındı.

  • AA
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Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 8 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Gaziantep, Manisa, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye'de bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 polis yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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