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Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 23 rütbeli asker tutuklandı

Mardin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 rütbeli askerden 23'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına 61 askerin emniyetteki işlemeleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 55'i adliye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 23'ü tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat'ta 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 61 asker gözaltına alınmıştı.

 

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