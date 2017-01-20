Mardin polisi çocukları unutmadı
Mardin Özel Harekat Şubesi'nde görevli polisler öğrencilere mont, ayakkabı ve kitap hediye etti.
- MUAMMER BAŞKAN-MARDİN
Mardin Il Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi gereği Ozel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Mazıdağ ilçesi Ulutaş Köyü okulundaki 33 öğrenciye; mont, ayakkabı, atkı, bere, eldiven sömestır ödevleri için kitap, test boya ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.
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