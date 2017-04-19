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Mardin Vali Yardımcısı Mendeş FETÖ'den gözaltına alındı

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Vali Yardımcısı Mendeş gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Vali Yardımcısı Mendeş gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Mendeş'in makamında, evinde ve arabasında arama yapıyor.

Mendeş'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş'i görevden uzaklaştırarak açığa almıştı.

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