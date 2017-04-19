Mardin Vali Yardımcısı Mendeş FETÖ'den gözaltına alındı

Kırsal kalkınma hibeleri iç piyasayı canlı tutuyor

Başta gıda olmak üzere temizlik, kozmetik, madeni yağ, gazlı içecek ve hububat sektörlerinin sanayide işlenip, ticari bir değere dönüştürülmesinde önemli rol oynayan paketleme ve dolum makineleri sektörü, iç piyasadaki nakit sıkıntısı nedeniyle ihracata ağırlık verdi. Kırsal kalkınma hibeleri iç piyasayı canlı tutuyor