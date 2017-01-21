Mardin'de 1 terörist öldürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan göre, güvenlik güçlerince Sulak Mahallesi yakınlarında tespit edilen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.
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