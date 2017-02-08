Mardin'de 13 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 rütbeli asker tutuklandı.
Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 rütbeli asker tutuklandı.
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