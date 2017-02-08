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Mardin'de 13 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 rütbeli asker tutuklandı.

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Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 rütbeli asker tutuklandı.

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