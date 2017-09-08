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Mardin'de 2 kadın terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 terör örgütü PKK mensubunun teslim olduğu bildirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'nin barınma alanlarından kaçan 2 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerle ilgili işlem başlatıldı.

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