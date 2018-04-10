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Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin'de 4 ve 8 Nisan'da 2 terör örgütü PYD/PKK mensubunun Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütü mensuplarının İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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