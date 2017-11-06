Mardin'de 200 bin liralık kaçak lastik ele geçirildi
Mardin'de bir tırda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 203 adet muhtelif markalarda gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde Midyat-Savur karayolu üzerinde durdurulan bir tırda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 203 adet muhtelif markalarda gümrük kaçağı tır ve kamyon lastiği ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.
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