Mardin'de 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Mart'ta Nusaybin ve Artuklu ilçelerinin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınıkları imha etmek için operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 220 kilogram plastik patlayıcı, mazotla güçlendirilmiş 800 kilogram amonyum nitrat, 8 uzun namlulu silah, 19 el bombası, 3 roketatar mühimmatı,10 fünye ve 25 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, arananlar arasında bulunan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.