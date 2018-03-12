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Mardin'de 220 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Mart'ta Nusaybin ve Artuklu ilçelerinin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınıkları imha etmek için operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 220 kilogram plastik patlayıcı, mazotla güçlendirilmiş 800 kilogram amonyum nitrat, 8 uzun namlulu silah, 19 el bombası, 3 roketatar mühimmatı,10 fünye ve 25 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, arananlar arasında bulunan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

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