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Mardin'de 3 kadın terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 3 kadın terörist teslim oldu.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, 4 Haziran'da terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 kadın teröristin Nusaybin'de Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan teröristlerin Mardin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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