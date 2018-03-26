Mardin'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dargeçit ilçesi kırsal alanında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, “Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.