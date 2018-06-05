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Mardin ve Şırnak'ta 7 terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 terörist, Şırnak'ta ise 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA, İHA
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Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de, 25 Mayıs'ta PYD/PKK mensubu 4 terörist, Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi. Teröristlerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi

ŞIRNAK'TA  3 KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU
 
Terör örgütü PKK ve Suriye’deki kolu YPG’den kopmalar hızla devam ediyor. Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor. Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu.

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