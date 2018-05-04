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Mardin'de 5 ayda uyuşturucuya büyük darbe

Türk askerinin terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadelenin yanında, Türk polisi de Mardin'de PKK'nın gelir kaynağına darbe vurdu.

  • İHA
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın en büyük gelir kapısı olan uyuşturucuların satışlarını baltaladı. 5 aydır yapılan operasyonlarda 2 milyon TL'den fazla piyasa değeri olan maddeler ele geçirildi.

2 MİLYON TL'LİK UYUŞTURUCU YAKALANDI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; il genelinde bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla, 1 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde piyasa değeri 2 milyon 82 bin 600 TL olan 788 kilo 035 gram esrar, 43 kilo 309 gram toz esrar, 761 gram eroin, 70 gram Kokain, 2 bin 648 adet Ecstasy hap, 3.54 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 95 gram hintkeneviri tohumu, 0.67 gram Metamfetamin, 8 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.

gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 397 şahıs yakalandığı ve haklarında gerekli yasal işlemin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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