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Mardin’de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el konulurken, araçtaki 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 

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