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Mardin’de 5 çuval esrar ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 89 kilogram esrar ele geçirilerek, 2 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda iki şahsın Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde temin edecekleri esrar maddesini, Kızıltepe ilçesine getirecekleri bilgisi alındı. Bunun üzerine Nur Mahallesi Yeni TOKİ içerisine gelen uyuşturucu yüklü araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 adet çuval içerisinde 157 paket halinde 89 kilogram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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