Mardin’de 5 çuval esrar ele geçirildi

İlk yüzde 100 elektrikli otobüs Ankara’da üretiliyor

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrik otobüsü olan e-Karat, Ankara’da üretiliyor. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Burada üretilen araçların hem ülke içerisinde hem de Avrupa’nın birçok önemli şehirlerinde kullanılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.