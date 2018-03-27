Mardin'de 6 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetinde 6 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- İHA
Artuklu ve Derik ilçelerinde jandarma ekipleri, yaptığı yol kontrol ve aramalar sırasında yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 6 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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