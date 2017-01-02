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Mardin'de 6 bin 947 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mardin'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 947 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sözkonusu ikametlerde yapılan aramalarda poşetler içerisinde 6 bin 947 adet Ecstasy hap ele geçirilirken, T.K., M.D., U.Ş., M.Ş.S., K.T., M.S.A., Ö.V., V.Ç., M.F.A ve Ş.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.V., V.Ç., M.F.A. ve Ş.B. serbest bırakılırken, T.K., M.D., U.Ş., M.Ş.S., K.T. ve M.S.A. tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne götürüldü.

 

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