Mardin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Albayrak: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarın ilk günü olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasanın halk oylamasına sunulacağı yarının büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk günü olacağını belirterek, "Onun için bugün tüm dünyaya öyle bir sesle haykıracağız ki sadece Batı, Amerika değil, yedi cihan duyacak." dedi.