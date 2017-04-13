Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin doğu ve güneydoğu illerinde PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, Mardin'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da başlatılan operasyonlarda, Ulucanlar mezrası bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf Kılınç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlı terörist, "Reber" kod adlı Teyyüp Çam ve kod adı "Beşir" olan bir örgüt mensubu ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı 2 M-16 piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof, bir tabanca ve 9 el bombası ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Derebaşı köyünde 7 Nisan'da yapılan operasyonda Asım Tepe mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla çatışma çıktı. Çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, silahına el konuldu.

Muş'un Tatargazi köyünde 8 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu "Rızgar Malazgirt" kod adlı Mehmet isimli terörist evinde gözaltına alındı.

Bitlis'in Balcılar köyü bölgesinde, 14 Ocak'ta 6 teröristin öldürüldüğü sığınakta 10 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı arama yapıldı. Aramada, banyo bölümünde gizli bir oda içerisinde "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin isimli teröristin cesedi ile bir M-16 piyade tüfeği bulundu.

Mardin'in Duygulu, Heybeli ve Güvenli mahallelerinde 7 Nisan'da başlatılan operasyon kapsamında 2'si boş ve 4'ü dolu olmak üzere 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramalarda, birer M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof ve tabanca, 4 el bombası, 6 M-16 dolu şarjörü, AK-47 kalaşnikofa ait 51 şarjör ve 380 fişek ile 47 tabanca fişeği ele geçirildi. Arama faaliyetinde araziye gizlenmiş 4 ayrı noktada 50'şer kilogramlık bidonlar içerisinde patlayıcı madde belirlendi. Patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yerinde imha edildi.

Mardin'in Şenocak Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Nisan'da bir evde yapılan aramada, bidon içerisinde bir el yapımı patlayıcı düzeneği ve tarlada 2 tabanca ele geçirildi.

Hakkari'nin İkiyakalar bölgesi Düz Tepe mevkisinde 7 Nisan'da tespit edilen mağarada bulunan 11 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 10 RPG-7 roketatar sevk fişeği, bin 904 AK-47 kalaşnikof fişeği, 9 el bombası ve 344 örgütsel dokümana el konuldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek Mahallesi'nde 7 Nisan'da yürütülen operasyonda, 12 ayrı noktada arazide toprağa gömülü ve kayalıklar arasına gizlenmiş 8 bidon içerisinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü bulundu. El yapımı patlayıcılar yerinde imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde 8 Nisan'da yapılan tarama arama faaliyetinde, toprağa gömülü 19 el yapımı patlayıcı, 22 kilo 253 gram TNT olduğu düşünülen gri renkli toz karışım, 6 elektrikli kapsül, 61 normal kapsül, 32 mekanik kapsül, PE-A4 ibareli 9 kilo 152 gram patlayıcı madde ve 426 AK-47 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Koçbaba Mahallesi yolunda 9 Nisan'da asfalt yol üzerinde gömülü 2 mutfak tüpü ve yaklaşık 100 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı, PAMİT tarafından kontrollü infilak ettirildi.

Yaklaşık 3 ton esrar bulundu

Lice ilçesi Tepe Mahallesi'nde 9 Nisan'da gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 3 ayrı noktada toprağa gömülü 38 jelikan varil ve 59 çuval içerisinde yaklaşık 2 ton 860 kilogram toz esrar ve 190 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Batman Gercüş ilçesi Koyunlu köyü Devare Tepe bölgesinde 10 Nisan'da başlayan operasyonda, arazide ele geçirilen patlamamış bir RPG-7 roketatar mühimmatı PAMİT tarafından yerinde imha edildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Sarıyer Mahallesi Atkomu ve Zerkankomu bölgesinde 10 Nisan'da başlatılan operasyonda, 2 sığınakta bir biksi makineli tüfek, 2 AK-47 kalaşnikof ve buna ait bin 300 fişek, bir RPG-7 roketatar ile beşer mühimmatı ve sevk fişeği, 3 bin 200 biksi fişeği, 35 M-16 piyade tüfeği fişeği, 460 gram plastik patlayıcı ve bir patlayıcı düzenek ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası bölgesinde 11 Nisan'da yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen sığınakta, 4 AK-47 kalaşnikof ve buna ait 4 şarjör, bir tabanca ve şarjörü ile 231 fişek bulundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Armağan ve Yevri mahalleleri kırsalında ve Kızıltepe ilçesi Uzunkaya Mahallesi Beyaz Tepe bölgesi güneyinde 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda, araziye gömülü plastik jelikanlar içinde bir AK-47 kalaşnikof ve 5 şarjörü ele geçirildi. Armağan ve Uzunkaya mahallelerinde 12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı sığınakta 150 kilogram gübre, el yapımı patlayıcı yapmak için ağızları açılmış 2 mutfak tüpü, bir el yapımı patlayıcı devresi ve 250 gram C-4 olduğu belirlenen madde ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesi Aladana köyü ve Yaylacık köyü Mesir Tepe bölgesinde 12 Nisan'da yürütülen operasyonda bidonlar içerisinde toprağa gömülü bir AK-47 kalaşnikof ve buna ait 50 fişek, 5 kilogramlık plastik bidonda amonyum nitrat ile desteklenmiş ve basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulundu.