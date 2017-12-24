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Mardin'de ahır çöktü: 74 hayvan telef oldu

Mardin'in Yeşilli ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 74 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Edinilen bilgilere göre, Yeşilli ilçesi Koyunlu Mahallesi Yapraklı mezrasında, Tahsin İldeniz'e ait ahırın tavanı çöktü. Olayda, ahırda bulunan 199 küçükbaş hayvandan 74'ü telef oldu, çok sayıda hayvan da yaralandı. Göçüğün, arka cephesi kayalığa yaslanmış ahırın bu istikametten gelen aşırı toprak yükü nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

 

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