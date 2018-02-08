Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Midyat'ta seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ö.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ö.A., idaresindeki 47 LG 082 plakalı otomobil İdil-Midyat karayolunun 4. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

 

Araçta bulunan Ö.A. ve M.E.A. takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların 121 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

PKK ile PYD iş birliği teröristlerden arındırılan yerlerde gün yüzüne çıkıyor

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Süper Lig'in sakatlık raporu

Süper Lig'in sakatlık raporu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA