Mardin'de Aşil'le PKK'ya ağır darbe

Mardin Emniyet Müdürlüğü, dün gece gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü PKK'nın 6 hücre evini çökertirken, onlarca silahlı ve bombalı saldırının faili sözde komutanlarını da yakaladı ve örgütün şehir yapılanmasına da ağır darbe vurdu.



Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinasyonunda İstihbarat, terör ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla dağlarda ağır kayıp veren PKK'nın şehirlerde pusu ve suikast hazırlığı içinde olan kadroları da çökertildi. Örgütün Dağ Kadrosu'ndan gelip şehir yapılanmasını yöneten Zelal kod Necla Atak'ın da, 13 eyleme karıştığı ve bu eylemleri yönettiği tespit edildi. Atak'ın, şu eylemlere katıldığı ve yönettiği belirlendi:



22 Haziran 2016'da bekçi adayı Mehmet Veysi Sağlam'ın şehit edilmesi, 31 Ağustos 2016'de bekçi Ercan Gültekin'in şehit edilmesi ve Mehmet Aydın'ın vurularak yaralanması, 24 Haziran 2016'da Derik İlçe Jandarma Komutanlığına saldırıda 2 askerin şehit edilmesi, 03 Ocak 2017'da Baver Yılmaz'ın öldürülmesi, 14 Ocak 2017'de Fırat Arsu'un öldürülmesi, 30 Ekim 2016'da AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığına bombalı saldırıda 2 polis memuru ile 1 askerin yaralanması, 03 Temmuz 2016'daki polis zırhlı aracına yönelik bombalı tuzak ile üç vatandaşın yaralanması, 15 Temmuz 2016'da örgütün sözde vergilendirme pusula ile para toplanması, 21 Ağustos 2016'da el yapımı patlayıcı patlatılması, 03 Eylül 2016'da sanayi tesislerine roketli saldırı, 15 Eylül 2016'da Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına roketli saldırı, 12 Ocak 201'de bombalı araçla saldırı girişimi, 28 Haziran 2017'de örgüt mensubu Hasan Demirtaş'ın bahçesinde bulunan 8 adet kaleşnikof ve mühimmatta, Necla Atak'ın parmak izinin bulunmasının yanı sıra çok sayıda yasadışı eylemde yer aldıkları tespit edildi.



PKK'YA KARŞI SALDIRI VE ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ

MARDİN Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadelede de Özel Harekat operasyonlarında kullanılan polis köpekleri, hem saldırı hem de arama-bulma özellikleriyle PKK'nın korkulu rüyası oldu. Daha önce daha çok narkotik suçlarda kullanılırken, Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli köpeği Aşil, PKK'nın sözde komutanı ve mensuplarının 6 hücre evinde yakalamasında etkin rol oynadı. Aranan kişilerin kıyafetlerindeki kokusu ve resmi ile yönlendirilen Aşil, kafasındaki kamera ile de hücre evlerindeki operasyonlarda özel harekat polisinin yol göstericisi de oluyor. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde uygulanan terör timi köpeği, görülen başarı üzerine diğer il emniyet müdürlüklerinde de kullanılmaya başladı.