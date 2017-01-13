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Mardin'de bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin’in Dargeçit, Mazıdağı, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

  • İHA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit, Mazıdağı, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bazı alanların geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan alanların terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliği korumak maksadıyla 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 12 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi.

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