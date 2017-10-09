Mardin'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İpek Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, aynı aileden M.S.A. (45), M.S.A. (39), S.A. (37), A. A. (29) ile M.A. (29) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.S.A. ile M.S.A, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. 45 yaşındaki M.S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.