Mardin’de bıçaklı saldırı: 1 ölü
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Suriyeli bir genç hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı’nda
Suriyeli Delil Meiş adlı genç, tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Meiş, vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisler saldırganın yakalanması için çalışama başlattı.
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