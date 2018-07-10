Mardin’de ‘bir dilek tut’

Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Farklı din, dil ve kültürden insanların yıllarca bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı bölgede turizmin parlayan yıldızı oldu.

ROMA’DAN GÜZEL

Hoşgörü kenti Mardin, son dönemde film, dizi ve belgesel çekmek isteyen yapımcıların yeniden gözdesi haline geldi. Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Mardin, yönetmenlerin yoğun ilgisi dolayısıyla adeta doğal film platosuna dönüştü. “Bir Dilek Tut” filminin yönetmeni Meta Akkuş yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Mardin’de film çekimlerine başladıklarını söyledi. Kentin sahip olduğu değerlerin önemine işaret eden yönetmen Akkuş, “O kadar güzel resim veriyor ki inanılmaz. Böyle tarihi ve farklı dinlerin bir araya geldiği mekanları başka nerede bulabiliriz? Bana göre Roma’dan daha güzel burası.” dedi.Altan Erkekli de kardeşlik sembolü, dünyanın göz bebeği konumundaki şehirde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Şehirdeki herkesin misafirperverliğinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Erkekli “Hedefimiz dünyanın gözünü Mardin’e çevirmesini sağlayıp, örnek kenti dünyaya tanıtmak. Mardin doğal bir film platosu. Cami, kilise, medrese, işlemeli duvarlarıyla kardeşçe yaşam örneklerinin sunulduğu bir kent. Bu mavi gökyüzü altında herkese yetecek kadar su, hava ve ekmek var. Yeter ki el ele bu gökyüzü altında güzel şarkı ve türküleri hep birlikte söyleyelim.” diye konuştu. Vildan Atasever de tarihi yapısını koruyan Mardin’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çok kültürlü şehirde olmak güzel. Muhteşem görüntüler çıkıyor burada. Bu yapıyı korumamız gerekiyor. Bugüne kadar böyle güzel bir film çekildiği başka şehir görmedim.” dedi.