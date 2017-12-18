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Mardin'de bir evden Garnizon Komutanlığı'na kazılmış tünel bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir şahsa ait evden Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu. Bölgede inceleme başlatıldı.

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir şahsa ait evin avlusundan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu. Bölgede inceleme başlatılırken, gözaltına alınan ev sahibinin tüneli define aramak için kazdığını ileri sürdüğü öğrenildi. 

Edinilen ilk bilgilere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan A.Y. adlı şahsa ait evin avlusunda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, avludan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu.  <div id="iv0"></div> 

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine A.Y. ile komşusu olduğu öğrenilen bazı şahıslar gözaltına alınırken, tünelde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sırasında olası bir göçük durumuna karşı tedbir amacıyla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gözaltındaki A.Y. adlı şahsın, kazıyı define aramak için yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

 

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