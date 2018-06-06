Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist öldürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli Çemişgezek kırsalında, arazi aramasında bir piyade tüfeği ele geçirildi.