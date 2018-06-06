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Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist öldürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli Çemişgezek kırsalında, arazi aramasında bir piyade tüfeği ele geçirildi.

 

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