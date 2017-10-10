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Isparta'da, 13 yaşındaki çocuk devrilen patpatın altında kalarak öldü

Isparta'da, 13 yaşındaki Mehmet Efe Çomak devrilen patpatın altında kalarak hayatını kaybederken arkadaşları yara almadan kurtuldu.

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Isparta'nın Senirkent İlçesi'ne bağlı Gençali Köyü'nde ailesiyle oturan Mehmet Efe Çomak, dün 3 arkadaşıyla birlikte 'patpat' adı verilen tarım aracıyla gezintiye çıktı. Patpat, kimliği belirtilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

CENAZESİ BUGÜN KALDIRILDI

 

Aracın altında kalan Mehmet Efe Çomak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğerleri ise kazayı yara almadan atlattı. Mehmet Efe Çomak'ın cenazesi bugün Gençali Köyü'nde toprağa verildi.

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