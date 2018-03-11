Mardin'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari il kırsalındaki arazi aramalarında tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 225 biksi makineli tüfek fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında ise 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 3 roketatar mühimmatı, 19 el bombası, bir ÇNRA mühimmatı, 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram mazot ile karıştırılmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.