Mardin'de dünya birincisi hafızlar şehitler için Kuran okudu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Kuran-ı Kerim okumada dünya birinciliği bulunan hafızlar Mehmet Bilir ve Suriyeli Muhammed Cemal, şehitler için Kuranı Kerim okudu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, şehitleri minnet ve şükranla hatırladıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin önemine işaret eden Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün olduğu gibi bugün de sahip olduğumuz bu değerleri koruma ve geliştirme adına karşımıza çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatan coğrafyasını aynı şuur ve sorumluluk bilinci içinde dünyanın en ileri ve gelişmiş ülkelerinden birisi yapma konusunda vermiş olduğumuz mücadele her geçen gün artarak devam edecektir."

Böylesi anlamlı günde özel program yapan Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çalışanlarını tebrik eden Yaman, "Vatandaşlarımızı, dünya hafızlık birincilerinin Kuran-ı Kerim tilavetleriyle buluşturduk. Şehitlerimize dua ettik. " ifadesini kullandı.

Program, şehitler için yapılan dua ile sona erdi.