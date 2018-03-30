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Mardin'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist örgütün bombacısı çıktı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 'Alişar Tori' kod adlı teröristin birçok saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 4 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten "Alişar Tori" kod adlı teröristin birçok saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında 26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin kimliği belirlendi

"Alişar Tori" kod adlı terörist Burhan Duygun'un terör örgütünün kamplarında bomba, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konularında eğitim aldığı, Van'da gerçekleştirilen birçok saldırının bomba ve el yapımı patlayıcı düzeneklerini hazırladığı tespit edildi

Teröristin, 29 Haziran 2016'da Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakoluna bombalı araçla düzenlenen, bir sivilin hayatını kaybettiği ikisi asker 4 kişinin yaralandığı, 17 Ağustos 2016'da Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, ikisi polis 4 kişinin şehit olduğu, 14'ü polis 71 kişinin yaralandığı, 12 Eylül 2016'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde AK Parti Van İl Başkanlığının önünde bulunan polis noktası yakınında park edilen bombalı aracın infilak ettirildiği, 46'sı sivil 50 kişinin yaralandığı, 8 Nisan 2017'de Van'ın İpekyolu ilçesinde Hırsız deresi mevkisinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği saldırılarda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı, saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

Diğer iki teröristin kimlik tespit işlemleri sürüyor.

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