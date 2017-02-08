Mardin'de FETÖ operasyonu: 13 rütbeli asker tutuklandı
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 rütbeli asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli'den 13 rütbeli asker tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
Olay Özeti: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/1491 soruşturma numaralı dosyasından FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 25.01.2017 günü yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce;
1) Serdar BATAR(binbaşı-açıkta)
2) Selçuk KORKMAZ(Astsubay Açıkta)
3) Mustafa KAMAR(Astsubay-Açıkta)
4) Erkan KÖKCÜ(Astsubay-İhraç)
5) Sedat PEKEL (astsubay-açıkta)
6) Mahir GÖK(Astsubay-Açıkta)
7) Coşkun DİNÇ(uzman Çavuş- ihraç) isimli şahıslar Adli Kontrol Kararı ile Serbest kalmışlardır.
1) Taran AVCI (Binbaşı-ihraç)
2) Süleyman YAVUZ(Yüzbaşı Açıkta)
3) Mehmet YILDIRIM(Üst Teğmen İhraç)
4) Ümit OKUR (Teğmen -açıkta)
5) Melik TORUN(Teğmen Açıkta)
6) Muhammed Emin BAŞ(Teğmen Açıkta)
7) Sinan BİNİCİ(Teğmen Açıkta)
8) Halil Talha TEZEL(Teğmen Açıkta)
9) Salih KIRMIZI(Astsubay Açıkta)
10) Ahmet DEMİREL(Astsubay Açıkta)
11) Esad GÜL(Astsubay Açıkta)
12)Serkan ESER:(Astsubay-ihraç)
13) Barış FİL (Astsubay -ihraç)
isimli şahıslar "silahlı terör örgütüne üye olmak (TCK 314/2)" suçundan TUTUKLANARAK ilimiz ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.
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