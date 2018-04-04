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Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 722 kilo esrar ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 722 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda Midyat ilçesinde Batman-Midyat karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı havadan ve karadan takibe aldı.
 
Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 65 paket halinde 679 kilo 450 gram  esrar maddesi ve 34 paket halinde 42 kilo 700 gram uyuşturucu toz esrar maddesi olmak üzere toplam 722 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan aracın sürücüsü M.A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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