Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin’de güvenlik korucusu kayınpeder, damadını vurdu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik korucusu olan İ.A.’nın, damadı S.S.’yi alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu iddia edildi.

  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi’nde oldu. Edinilen bilgilere göre, güvenlik korucusu İ.A., damadı S.S. ile alacak verecek yüzünden tartıştı. İddialara göre 4 bin lira alacağını isteyen damat S.S. ile kayınpederi İ.A. arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Güvenlik korucusu olan kayınpeder, damadını belindeki silahı çıkararak vurdu. Ayağından kurşun yarası alan damat S.S. Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken, kayınpeder İ.A. hakkında soruşturma başlatıldı. 

Damat S.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler bu şiiri ezberlemeniz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler bu şiiri ezberlemeniz lazım

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA