Mardin'de horoz dövüşüne baskın

Mardin Emniyetinden yapılan açıklamada, horoz dövüştürüldüğü öğrenilen, bir iş yerinde yapılan aramada Arena diye tabir edilen bir yerde 50 kişilik bir gruptan, 46 kişiye kabahatler kanunu ile ilgili maddelerince 11 bin 914 TL para cezası kesilmiş olup, 11 adet horoza el konuldu.

1 kişi ise kumar oynaması ve imkan sağlaması suçlarından gözaltına alınıp yasal işlem uygulandı.