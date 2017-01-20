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Mardin'de kaçak akaryakıt operasyonu

Mardin'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda aralarında polis memurlarının da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

  • MUAMMER BAŞKAN-MARDİN
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Mardin'de kaçak akaryakıt operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan aralarında polis memurlarının da yer aldığı 25 kişiden 14'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 tankerde 72 bin 670 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5'i polis 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 25 zanlıdan 24'ü adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri polis memuru 4 kişi savcılıkta serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen şüphelilerden polis memurları Mustafa Kalaycı, Yavuz Işık, Mahfuz İlgezdi ile  Edip Emer, Mahmut Cebe, Kenan Çaka, Rahmi Elçi, Bedevi Demir, Şeyhmus Elçi, Hasan Elçi, Abdullah Elçi, Mehmet Masum Cebe, Abdullah Duman ve Mehmet Uğurlayan tutuklandı.

Aralarında bir polis memuru ve bir güvenlik korucusunun da bulunduğu 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

 

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